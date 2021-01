Lombardia, Cattaneo: «Pm10 nell’aria, con il lockdown non c’è stata riduzione» (Di martedì 12 gennaio 2021) Per il terzo anno consecutivo, nel 2020 la Lombardia ha rispettato i limiti per quanto riguarda il Pm10, anche se c’è stato un leggero e inaspettato peggioramento della media annua e un aumento dei giorni di superamento del limite. Cattaneo: «Continua il trend di miglioramento, ma il 2020 ci ha mostrato che, soprattutto per il Pm10, non si possono immaginare soluzioni semplicistiche». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 gennaio 2021) Per il terzo anno consecutivo, nel 2020 laha rispettato i limiti per quanto riguarda il, anche se c’è stato un leggero e inaspettato peggioramento della media annua e un aumento dei giorni di superamento del limite.: «Continua il trend di miglioramento, ma il 2020 ci ha mostrato che, soprattutto per il, non si possono immaginare soluzioni semplicistiche».

