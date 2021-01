LIVE Sci alpino, Slalom Flachau in DIRETTA: Mikaela Shiffrin trionfa in slalom dopo un anno! Sul podio Lienberger e Holdener. Esce Curtoni (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49: Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di sci alpino. Buona serata! 21.48: Unica azzurra al traguardo Anita Gulli, 28ma a 4’41”, peccato per Curtoni che poteva entrare nella top ten dopo un’ottima prima manche ma è uscita poco prima dell’intermedio 21.45: Ecco la classifica finale dello slalom di Flachau: 1 Shiffrin Mikaela USA 1:47.92 2 LIENSBERGER Katharina AUT 1:48.11 +0.19 3 Holdener Wendy SUI 1:48.35 +0.43 4 VLHOVA Petra SVK 1:48.54 +0.62 5 GISIN Michelle SUI 1:49.44 +1.52 6 RAST Camille SUI 1:50.47 +2.55 7 MAIR Chiara AUT 1:50.49 +2.57 8 ST-GERMAIN Laurence ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.49: Si chiude qui la nostra, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di sci. Buona serata! 21.48: Unica azzurra al traguardo Anita Gulli, 28ma a 4’41”, peccato perche poteva entrare nella top tenun’ottima prima manche ma è uscita poco prima dell’intermedio 21.45: Ecco la classifica finale dellodi: 1USA 1:47.92 2 LIENSBERGER Katharina AUT 1:48.11 +0.19 3Wendy SUI 1:48.35 +0.43 4 VLHOVA Petra SVK 1:48.54 +0.62 5 GISIN Michelle SUI 1:49.44 +1.52 6 RAST Camille SUI 1:50.47 +2.55 7 MAIR Chiara AUT 1:50.49 +2.57 8 ST-GERMAIN Laurence ...

