Lisa Montgomery: esecuzione sospesa. Una storia di abusi e violenze atroci (Di martedì 12 gennaio 2021) sospesa negli Usa l' esecuzione di Lisa Montgomery, prima donna condannata a morte dal tribunale federale da oltre 70 anni. L'iniezione letale, prevista per oggi, è stata bloccata, chiesta per la ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021)negli Usa l'di, prima donna condannata a morte dal tribunale federale da oltre 70 anni. L'iniezione letale, prevista per oggi, è stata bloccata, chiesta per la ...

