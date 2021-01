Il Cashback 2021 vale anche per le multe, ma non sono tutti d'accordo (Di martedì 12 gennaio 2021) Bollo auto, multe e assicurazione, benzina e manutenzione entrano fra le spese rimborsabili dal Cashback 2021 a patto che si paghino con strumenti e si sia iscritti al programma. Il Cashback rientra infatti fra le iniziative del Piano Italia Cashless varato dal governo Conte II per incentivare i pagamenti elettronici in luogo del contante allo scopo di far emergere il nero e dare una spinta ai consumi nei negozi fisici drasticamente abbattuti per effetto della pandemia. Fra i tanti comparti economici duramente colpiti (turismo e viaggi, accoglienza e ristorazione, industria dello spettacolo, trasporti in particolare il trasporto aereo), c'è anche il settore dell'automobile. Tra restrizioni agli spostamenti, coprifuoco e divieto di passare da un Comune e da una Regione all'altra, l'utilizzo dell'auto è ... Leggi su gqitalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Bollo auto,e assicurazione, benzina e manutenzione entrano fra le spese rimborsabili dala patto che si paghino con strumenti e si sia iscritti al programma. Ilrientra infatti fra le iniziative del Piano Italia Cashless varato dal governo Conte II per incentivare i pagamenti elettronici in luogo del contante allo scopo di far emergere il nero e dare una spinta ai consumi nei negozi fisici drasticamente abbattuti per effetto della pandemia. Fra i tanti comparti economici duramente colpiti (turismo e viaggi, accoglienza e ristorazione, industria dello spettacolo, trasporti in particolare il trasporto aereo), c'èil settore dell'automobile. Tra restrizioni agli spostamenti, coprifuoco e divieto di passare da un Comune e da una Regione all'altra, l'utilizzo dell'auto è ...

