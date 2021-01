“I salesiani sono diversi da tutte le altre scuole | sono una piccola | ma gigantesca Casa”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Mallia Matteo, ex allievo del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio racconta l’esperienza vissuta grazie al suo percorso scolastico. La mia storia coi “sales” è iniziata con unro NO. “No, mamma. Ainon ci vado!”. Era il lontano 2010 e io mi apprestavo a fare quel grandissimo passo che dai piccoli banchi delle elementari ti porta a diventare un vero e proprio ometto: stavo andando in prima media. Con un po’ di paura addosso e tanta preoccupazione nel cuore, presi la fatidica decisione di lasciare i miei amichetti delle elementari per incominciare questo meraviglioso viaggio che mi ha portato fino ai giorni nostri a scrivere di questa importante realtà. Appena misi il primo passo all’interno di questa scuola, mi resi conto che ero entrato in un mondo completamente sconosciuto che mi diventò subito familiare nel momento ...