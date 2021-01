Giuliano Sangiorgi ricorda suo padre | “Non so più dire papà da 8 anni”

(Di martedì 12 gennaio 2021)suosui social: il cantante dei Negramaro scrive un commovente post su Instagram e condivide una foto in compagnia dell’uomo che gli ha donato profondo amore. Ildiè scomparso 8fa. Era l’11 gennaio quando suosmetteva di respirare, strappato alla vita. L’artista definisce quel giorno “maledetto” e sottolinea il vuoto incolmabile che sente tutti i giorni, un vuoto senza rimedio lasciato dall’aver perso un genitore. “Qualcosa è cambiato per sempre”, continuando suoe quella morte dolorosa che gli ha sottratto il piacere di pronunciare la parola ...

Sono passati otto anni dalla morte del padre Gabriele avvenuta per un'infarto improvviso, ma per il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgio, il dolore è sempre presente. Nell'anniversario della sua ...