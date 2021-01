GF Vip | Gregoraci- Salemi volano minacce

Leggi su solodonna

(Di martedì 12 gennaio 2021) Che cosa è accaduto tra Elisabettae Giulia? Come mai la ex moglie di Flavio Briatore ha tirato in ballo gli avvocati durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 11 gennaio 2021? Elisabettaha fatto proprio un bello scherzetto a Giulia, che le ha “rubato” il suo amico speciale Pierpaolo Pretelli. Come ben sappiamo, la ex moglie di Flavio Briatore e l’ex Articolo completo: dal blog SoloDonna