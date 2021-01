‘Gf Vip 5’, trentaduesima puntata: Elisabetta Gregoraci rientra in Casa per un duro confronto con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, eliminato Mario Ermito. I nominati sono… (Di martedì 12 gennaio 2021) La trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 5 si è aperta con il primo tema caldo della serata, ovvero la serata brasiliana che sabato sera ha creato scompiglio tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. La gieffina si è, infatti, ingelosita della vicinanza tra l’influencer e la sua acerrima ‘nemica’ Dayane Mello che nel corso della serata hanno ballato tutto il tempo insieme. Zorzi ha trovato eccessivo il comportamento della Orlando, e l’ha accusata – insieme a Cecilia Capriotti – di aver voluto creare una discussione a tavolino tanto per litigare. Stefania non è apparsa affatto dello stesso avviso e mentre spiegava il suo punto di vista la modella brasiliana l’ha accusata di essersi avvicinata a Tommaso solo per motivi di gioco e strategia. Mentre i concorrenti ancora discutevano sulla querelle, Alfonso Signorini ha aperto subito un nuovo capitolo: ... Leggi su isaechia (Di martedì 12 gennaio 2021) Ladel Grande Fratello Vip 5 si è aperta con il primo tema caldo della serata, ovvero la serata brasiliana che sabato sera ha creato scompiglio tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. La gieffina si è, infatti, ingelosita della vicinanza tra l’influencer e la sua acerrima ‘nemica’ Dayane Mello che nel corso della serata hanno ballato tutto il tempo insieme. Zorzi ha trovato eccessivo il comportamento della Orlando, e l’ha accusata – insieme a Cecilia Capriotti – di aver voluto creare una discussione a tavolino tanto per litigare. Stefania non è apparsa affatto dello stesso avviso e mentre spiegava il suo punto di vista la modella brasiliana l’ha accusata di essersi avvicinata a Tommaso solo per motivi di gioco e strategia. Mentre i concorrenti ancora discutevano sulla querelle, Alfonso Signorini ha aperto subito un nuovo capitolo: ...

