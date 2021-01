Diretta slalom Flachau/ Streaming video Rai: Vlhova ancora favorita, CdM sci (Di martedì 12 gennaio 2021) Diretta slalom Flachau Streaming video Rai: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci femminile (oggi martedì 12 gennaio). Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021)Rai: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci femminile (oggi martedì 12 gennaio).

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Flachau in DIRETTA: Vlhova e Shiffrin favorite ma Gisin e Liensberger sono in agguato -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: Schwarz vince. Moelgg miglior italiano Vinatzer inforca - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: Moelgg e Maurberger a ridosso della top15 - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: seconda manche alle 13.30 tutti a caccia di Noel - #alpino #Slalom… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: 5 azzurri qualificati, ma inforca Vinatzer. Seconda manche alle 13.30 -