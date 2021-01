Campania, ok a percorso inclusione per i Rom di Giugliano. Attenzione alla dispersione scolastica (Di martedì 12 gennaio 2021) La Giunta regionale della Campania ha approvato oggi il progetto “A.b.r.a.m.o.”, un atto politico di particolare valore. Si avvia un percorso di integrazione abitativa, lavorativa e sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti presenti sul territorio di Giugliano in Campania. E' quanto si legge in una nota della Regione L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 gennaio 2021) La Giunta regionale dellaha approvato oggi il progetto “A.b.r.a.m.o.”, un atto politico di particolare valore. Si avvia undi integrazione abitativa, lavorativa e sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti presenti sul territorio diin. E' quanto si legge in una nota della Regione L'articolo .

È emergenza sangue in Campania. Come denunciato da varie associazioni che operano sul territorio regionale, negli ultimi mesi, a causa dell’emergenza covid, c’è stata una dr ...

Campania, stanziati 864mila euro per far integrare Rom e Sinti

StampaLa Giunta regionale ha approvato oggi il progetto “A.b.r.a.m.o.”, un atto politico di particolare valore. Si avvia un percorso di integrazione abitativa, lavorativa e sociale delle popolazioni R ...

