Beppe Fiorello, flop da 12% di share: "Penso che un tonfo così non torni mai più" (Di martedì 12 gennaio 2021) Il programma di Beppe Fiorello in prima serata su Rai Uno ha deluso le aspettative di tutti. Sui social "fiorellino" viene preso di mira dagli spettatori. Il ritorno di Beppe Fiorello su Rai Uno in prima serata non ha ricevuto l'accoglienza che tutti si attendevano. Il suo Penso che un giorno così, infatti, non è piaciuto ai telespettatori che in queste ore stanno commentando duramente la prova dell'artista di ieri sera. Il programma non è andato bene nemmeno a livello di share: è stato visto da 2.813.000, il 12,8%, perdendo il confronto diretto con Alfonso Signorini ed il Grande Fratello Vip (19,6% di share). Probabilmente la colpa di questa sconfitta non è esclusivamente colpa di Beppe, il quale si stava scontrando ...

