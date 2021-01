Assalto al Congresso, un arresto e due poliziotti sospesi: uno è l’agente del selfie con il manifestante (Di martedì 12 gennaio 2021) Due poliziotti di Capitol Hill sono stati sospesi per il loro ruolo durante l’Assalto al Congresso di mercoledì 6 gennaio e un’altra persona è stata arrestata. Lo ha reso noto il deputato dem dell’Ohio Tim Ryan, a capo della sottocommissione del Congresso che sta indagando sulla risposta della polizia all’Assalto al Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump. Non è chiaro al momento se in manette sia finito un altro agente o un membro della guardia nazionale. Ryan ha fatto sapere che uno dei due poliziotti sospesi è “l’ufficiale dei selfie“, l’agente che si è scattato una foto con un manifestante all’interno del Congresso durante l’irruzione, e un altro “un ufficiale che ha ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021) Duedi Capitol Hill sono statiper il loro ruolo durante l’aldi mercoledì 6 gennaio e un’altra persona è stata arrestata. Lo ha reso noto il deputato dem dell’Ohio Tim Ryan, a capo della sottocommissione delche sta indagando sulla risposta della polizia all’al Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump. Non è chiaro al momento se in manette sia finito un altro agente o un membro della guardia nazionale. Ryan ha fatto sapere che uno dei dueè “l’ufficiale dei“,che si è scattato una foto con unall’interno deldurante l’irruzione, e un altro “un ufficiale che ha ...

robertosaviano : Questo è il video col quale sono stati reclutati manifestanti per l'assalto al Congresso. 'Be there. Will be wild!'… - MediasetTgcom24 : Usa, Melania Trump condanna assalto Congresso: violenza inaccettabile - Agenzia_Ansa : #MelaniaTrump rompe il silenzio e condanna l'assalto al Congresso #Usa. La first lady scrive: 'La violenza non è ma… - POPOLOdiTWlTTER : Usa, primo colloquio Trump-Pence dopo l''assalto' Congresso - infinityseekers : Usa, primo colloquio Trump-Pence dopo assalto Congresso -