"Armie Hammer cannibale" è nei trending topic. Ma sarà vero? (Di martedì 12 gennaio 2021) Armie Hammer, conosciuto per il ruolo di Oliver in "Call me by your name", è al 100% un cannibale. O meglio, così pare da uno scambio di direct con una donna su Instagram. "Armie Hammer cannibale" è finito nei trend tropic online. La notizia shock è stata rivelata da Just Jared. "Anche se non possiamo condividere i presunti messaggi, c'è una frase che è diventata virale in questo momento. Si presume che lui abbia detto: 'Sono un cannibale al 100%' alla donna con cui chattava". Le dichiarazioni sono via via più scioccanti: "Voglio mangiarti. Cazzo. Fa paura ammetterlo. Non l'ho mai ammesso prima. Ho estratto il cuore di un animale ancora vivo, una volta, e l'ho mangiato mentre era ancora caldo" Armie Hammer – photo credits: ...

