Trame di Un Posto al Sole dall’11 al 15 gennaio 2021 | un amore a distanza

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Vittorio cercherà di convincere Alex a inseguire il suo sogno, visto il talento che possiede. La ragazzo lo ascolterà o seguirà il suo cuore? Nelle puntate di Unalal 15, vedremo che i dubbi verteranno anche su ciò che potrebbe comportare questa drastica decisione al loro rapporto di coppia. L’appuntamento con la soap opera è fissato dal lunedì al venerdì dalle 20:40 alle 21:10 su Rai Tre. Anticipazioni Unal: Filippo è in pericolo? Filippo sarà in preda a due delinquenti, riesce a telefonare a Serena che litiga con Roberto per il pagamento del riscatto. Nel frattempo, Renato ha in mente una soluzione geniale per aiutare Niko, mentre Vittorio prega Alex di inseguire il suo sogno. La convince a partire per Madrid! Dalle nuove ...