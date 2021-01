Sissoko: “Per la Juve mi sarebbe piaciuto Osimhen, ma è andato al Napoli” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mohamed Sissoko, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bianconera: “È difficile trovare un giocatore forte che non sta giocando. A me sarebbe piaciuto per la Juventus Victor Osimhen che poi è andato al Napoli. A me piace molto Moussa Dembelè, secondo me potrebbe essere l’alternativa giusta a Dybala”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mohamed, ex calciatore dellantus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bianconera: “È difficile trovare un giocatore forte che non sta giocando. A meper lantus Victorche poi èal. A me piace molto Moussa Dembelè, secondo me potrebbe essere l’alternativa giusta a Dybala”. L'articolo ilsta.

