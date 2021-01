Pietro Orlandi: “Sono ottimista e aspetto che qualcuno compia un passo falso”. Sit-in per Emanuela il 14 gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Dimenticarla e farla dimenticare consentirebbe di tenere occulta una verità terribile”. Alla vigilia dell’ennesima manifestazione per Emanuela Orlandi, in occasione del suo compleanno (è nata il 14.1.68), il fratello Pietro si dichiara ancora ottimista per una soluzione del caso, rifiutando l’idea che la sorella possa essersi allontanata spontaneamente per un raggiro, che poi si trasformò in un vero e proprio rapimento. Rifiuta la pista del ricatto internazionale e attacca il Vaticano, definendo come “sceneggiate” le presunte aperture della Santa Sede per dimostrarsi collaborativa (tombe), aggiungendo che ben tre pontefici che si Sono succeduti sapevano e hanno taciuto. Non crede infine all’ipotesi di Torvajanica (location di festini con il coinvolgimento di alti prelati, secondo quanto emerso nel ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Dimenticarla e farla dimenticare consentirebbe di tenere occulta una verità terribile”. Alla vigilia dell’ennesima manifestazione per, in occasione del suo compleanno (è nata il 14.1.68), il fratellosi dichiara ancoraper una soluzione del caso, rifiutando l’idea che la sorella possa essersi allontanata spontaneamente per un raggiro, che poi si trasformò in un vero e proprio rapimento. Rifiuta la pista del ricatto internazionale e attacca il Vaticano, definendo come “sceneggiate” le presunte aperture della Santa Sede per dimostrarsi collaborativa (tombe), aggiungendo che ben tre pontefici che sisucceduti sapevano e hanno taciuto. Non crede infine all’ipotesi di Torvajanica (location di festini con il coinvolgimento di alti prelati, secondo quanto emerso nel ...

PIETRO ORLANDI, ESCLUSIVA AFFARITALIANI: "La Verità vi renderà liberi". Purtroppo queste semplici parole ancora non riescono a entrare in quelle mura (Vaticane) ...

