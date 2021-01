Penso che un sogno così questa sera su Rai 1: tutti gli ospiti di Beppe Fiorello (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’intrattenimento, la musica, lo spettacolo tornano di casa nel lunedì sera di Rai 1. questa sera infatti andrà in onda una serata evento dal titolo Penso che un sogno così per la prima serata dell’11 gennaio 2021. Protagonista assoluto, insieme ai grandissimi nomi che arriveranno sul palco, Beppe Fiorello con il suo viaggio intenso, profondo, a tratti ameno, a tratti toccante, che parte dal profondo Sud e attraversa l’Italia intera, che vola sull’infanzia, le origini, le vicende buffe, quelle dolorose e altre incredibili e divertenti. Dopo il successo con la fiction di cui è stato protagonista, Gli orologi del diavolo, Fiorello torna in prime time. questa sera lo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’intrattenimento, la musica, lo spettacolo tornano di casa nel lunedìdi Rai 1.infatti andrà in onda unata evento dal titoloche unper la primata dell’11 gennaio 2021. Protagonista assoluto, insieme ai grandissimi nomi che arriveranno sul palco,con il suo viaggio intenso, profondo, a tratti ameno, a tratti toccante, che parte dal profondo Sud e attraversa l’Italia intera, che vola sull’infanzia, le origini, le vicende buffe, quelle dolorose e altre incredibili e divertenti. Dopo il successo con la fiction di cui è stato protagonista, Gli orologi del diavolo,torna in prime time.lo ...

