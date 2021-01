O il 25esimo emendamento o l’impeachment | dicono i Democratici

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La Camera statunitense chiederà a Pence di rimuovere Trump: in caso contrario, avvierà per la seconda volta un processo al presidente

La Camera dei Rappresentanti avvierà l'iter per l'impeachment di Donald Trump se il vicepresidente Mike Pence non invocherà immediatamente il 25esimo emendamento per la rimozione del presidente. 'C'è ...a Camera americana stringe i tempi per rimuovere il presidente uscente Donald Trump. Secondo indiscrezioni, il vicepresidente non esclude un ricorso al 25mo emendamento ma solo nel caso in cui Trump d ...