Non funziona Parler, il social è down non solo per oggi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Perché non funziona Parler oggi 11 gennaio e il sito non è per nulla raggiungibile? Proprio ora che la piattaforma è divenuta molto popolare anche in Italia, più di qualcuno avrebbe voluto testarla ma non può farlo ora visto il completo down del servizio. Le anomalie attuali non sono dovute a problemi di natura tecnica in senso stretto, semmai al blocco del servizio per precisi motivi. Dopo l'attacco al Campidoglio di Washington da parte dei sostenitori di Trump dello scorso 6 gennaio, si è parlato molto proprio di Parler come della piattaforma social preferita proprio da alcuni repubblicani che sono dalla parte dell'ex presidente degli USA. A seguito della condanna unanime dell'inquilino della Casa Bianca che ha fomentano comportamenti violenti, Sia Apple che Google hanno ritirato ...

