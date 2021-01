No, i nuovi termini di WhatsApp non prevedono che le informazioni degli utenti siano «condivise automaticamente sui social» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 9 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente lo screenshot dei nuovi termini della privacy di WhatsApp, insieme a un testo che li sintetizza spiegando che gli utenti saranno «obbligati» ad accettarli per poter continuare ad utilizzare la app di messaggistica istantanea. «Cominciano con i ricatti» si legge nel messaggio che accompagna il post, «le tue informazioni verranno condivise automaticamente sui social, informazioni sulla registrazione dell’account (come il numero di telefono), i dati delle transazioni, informazioni relative ai servizi, informazioni su come interagisci con gli altri utenti (comprese le aziende) quando utilizzi dei Servizi, ... Leggi su facta.news (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 9 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente lo screenshot deidella privacy di, insieme a un testo che li sintetizza spiegando che glisaranno «obbligati» ad accettarli per poter continuare ad utilizzare la app di messaggistica istantanea. «Cominciano con i ricatti» si legge nel messaggio che accompagna il post, «le tueverrannosuisulla registrazione dell’account (come il numero di telefono), i dati delle transazioni,relative ai servizi,su come interagisci con gli altri(comprese le aziende) quando utilizzi dei Servizi, ...

fisco24_info : WhatsApp e l'avviso sulla nuova privacy: perché per noi non cambia nulla: Nessun complotto dietro al messaggio di W… - biagiosimonetta : RT @lucatremolada: WhatsApp e l'avviso sulla nuova privacy: perché per noi non cambia nulla Nessun complotto dietro al messaggio di WhatsAp… - JosephRabbit79 : RT @Nova24Tec: WhatsApp e l'avviso sulla nuova privacy: perché per noi non cambia nulla Nessun complotto dietro al messaggio di WhatsApp. S… - lucatremolada : WhatsApp e l'avviso sulla nuova privacy: perché per noi non cambia nulla Nessun complotto dietro al messaggio di Wh… - Nova24Tec : WhatsApp e l'avviso sulla nuova privacy: perché per noi non cambia nulla Nessun complotto dietro al messaggio di Wh… -