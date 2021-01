Né avventure | né galleggiamenti Il messaggio di Fioroni a Renzi e Zingaretti

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Esperienze avventuristiche onon sono di certo ciò che serve all’Italia: sarebbe l’esatta dimostrazione dell’irresponsabilità generale. Lo dice a Formiche.net l’ex ministro dell’Istruzione Giuseppe, esponente cattolico dei dem, che traccia una mappa di ciò che andrebbe perseguito in questa pandemia dai tratti somatici così dannosi per l’economia del Paese. In cima alle priorità i due richiami alla costruzione e all’unità pronunciati rispettivamente dal Colle e dalla Santa Sede. E a chi litiga sulla scuola manda a dire che… A distanza o in presenza: da che parte sta sulla scuola? Questo braccio di ferro è diventato stucchevole e insopportabile. La scuola, come ripetevo quando ero ministro, non è né di sinistra, né di destra, né di centro ma è di tutti gli italiani. E come tale va trattata. Quindi non merita la contrapposizione tra ...