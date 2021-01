Napoli, sosta sulle strisce blu e accesso alle ztl: quali agevolazioni nel 2021 per le auto elettriche e ibride (Di lunedì 11 gennaio 2021) Prorogate per tutto il 2021 le agevolazioni per la sosta su strisce blu e per l’accesso alle ztl cittadine alle auto elettriche ed ibride. Grande novità rispetto allo scorso anno: le agevolazioni sono estese anche alle auto non immatricolate a Napoli e nella provincia di Napoli”. Lo annuncia il vicesindaco e assessore ai Trasporti del Comune di Napoli Enrico Panini. Il Comune di Napoli, con delibera a firma del vicesindaco Panini, dell’assessore all’Ambiente Raffaele del Giudice e dell’assessore alla Mobilità sostenibile Alessandra Clemente, ha rinnovato fino al 31 dicembre 2021 le ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Prorogate per tutto illeper lasublu e per l’ztl cittadineed. Grande novità rispetto allo scorso anno: lesono estese anchenon immatricolate ae nella provincia di”. Lo annuncia il vicesindaco e assessore ai Trasporti del Comune diEnrico Panini. Il Comune di, con delibera a firma del vicesindaco Panini, dell’assessore all’Ambiente Raffaele del Giudice e dell’assessore alla Mobilità sostenibile Alessandra Clemente, ha rinnovato fino al 31 dicembrele ...

emergenzavvf : ?? #Napoli, intervento nel parcheggio dell'Ospedale del Mare per una voragine che ha interessato un'area di circa 50… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoli, proroga agevolazioni sosta strisce blu e Ztl - mattinodinapoli : Auto ibride e elettriche, agevolazioni per sosta e Ztl a Napoli: come richiederle - SkyTG24 : Napoli, proroga agevolazioni sosta strisce blu e Ztl - Ossmeteobargone : RT @emergenzavvf: ?? #Napoli, intervento nel parcheggio dell'Ospedale del Mare per una voragine che ha interessato un'area di circa 500 mq.… -