Meet e Gsuite for Education a pagamento? Google smentisce

Ultime Notizie dalla rete : Meet Gsuite

«Desideriamo rassicurare che Gsuite for Education è e rimarrà gratuito per tutte le scuole, con tutte le funzionalità tipiche della didattica a distanza.C i mancava solo questa: oltre a non rientrare in classe, la piattaforma di Google Meet utilizzata per la didattica a distanza potrebbe diventare a pagamento. A lanciare l’allarme è Angelo Capizz i, c ...