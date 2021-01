McLaren Formula E: il team si assicura un posto per la Gen3 (Di lunedì 11 gennaio 2021) McLaren potrebbe essere un nuovo team di Formula E. Il marchio britannico pioniere nel motorsport da oltre 50 anni, valuterà al termine della season 8 se varrà la pena essere parte del campionato full-electric più famoso al mondo. La casa automobilistica di Woking è attualmente la fornitrice universale di batterie per i team di Formula E. McLaren e Formula E firmano un accordo per il 2023 Il team McLaren Racing è uno dei più famosi nel mondo dell’automobilismo. Ormai nel giro da 58 anni, McLaren potrebbe presto esordire anche nelle categorie elettriche, precisamente in Formula E. La notizia di una possibilità arriva da un comunicato ufficiale dell’organizzazione del campionato, che conferma un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021)potrebbe essere un nuovodiE. Il marchio britannico pioniere nel motorsport da oltre 50 anni, valuterà al termine della season 8 se varrà la pena essere parte del campionato full-electric più famoso al mondo. La casa automobilistica di Woking è attualmente la fornitrice universale di batterie per idiE.E firmano un accordo per il 2023 IlRacing è uno dei più famosi nel mondo dell’automobilismo. Ormai nel giro da 58 anni,potrebbe presto esordire anche nelle categorie elettriche, precisamente inE. La notizia di una possibilità arriva da un comunicato ufficiale dell’organizzazione del campionato, che conferma un ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Formula E, McLaren pronta per l’ingresso nel 2022: firmata l’opzione - federicob95 : RT @P300it: Formula E | McLaren firma un’opzione per partecipare alla stagione 2022-23 ? di Lorenzo Roversi ?? - EstebBeltramino : Formula E, McLaren pronta per l’ingresso nel 2022: firmata l’opzione #F1 #motori #formula1 - EstebBeltramino : Formula E, McLaren pronta per l’ingresso nel 2022: firmata l’opzione #motori #automobilismo - DanieleFassina : RT @P300it: Formula E | McLaren firma un’opzione per partecipare alla stagione 2022-23 ? di Lorenzo Roversi ?? -