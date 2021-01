Lewandowski: «Con Klopp il rapporto che non potevo avere con mio padre» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Robert Lewandowsi parla del suo rapporto con Jurgen Klopp. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Bayern Monaco sul tecnico Robert Lewandowski su The Player’s Tribune parla del suo rapporto con Jurgen Klopp ai tempi del Borussia Dortmund. Un rapporto tra padre e figlio, visto che il papà di Lewandowski venne a mancare quando lui aveva 15 anni. «Potrei parlare con Jurgen di qualsiasi cosa. Mi fido di lui. È un padre di famiglia e prova molta empatia per ciò che accade nella tua vita privata. Era qualcosa di mentale, una specie di ossessione. Penso che avesse qualcosa a che fare con mio padre. All’epoca non ci avevo pensato, ma ora mi rendo conto che la mia conversazione con Jurgen è stata quella che avrei voluto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Robert Lewandowsi parla del suocon Jurgen. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Bayern Monaco sul tecnico Robertsu The Player’s Tribune parla del suocon Jurgenai tempi del Borussia Dortmund. Untrae figlio, visto che il papà divenne a mancare quando lui aveva 15 anni. «Potrei parlare con Jurgen di qualsiasi cosa. Mi fido di lui. È undi famiglia e prova molta empatia per ciò che accade nella tua vita privata. Era qualcosa di mentale, una specie di ossessione. Penso che avesse qualcosa a che fare con mio. All’epoca non ci avevo pensato, ma ora mi rendo conto che la mia conversazione con Jurgen è stata quella che avrei voluto ...

