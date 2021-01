Il Recovery plan verso l'ok in Consiglio dei ministri (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - È stato convocato per le 21.30 di martedì 12 il Consiglio dei ministri per il via libera del governo al Recovery plan. A dettare il timing è lo stesso presidente del Consiglio: "Dobbiamo approvarlo domani sera. Vogliamo fare il Consiglio dei ministri domani sera, dobbiamo correre", spiega Giuseppe Conte, intercettato dalle telecamere del Tg3 mentre si ferma a parlare con alcuni cittadini per le vie del centro di Roma. E la crisi minacciata da Matteo Renzi? "Noi lavoriamo per costruire. Il momento è così difficile, dobbiamo assolutamente mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini", taglia corto il presidente del Consiglio, che conferma la linea dura dell'esecutivo sulle nuove misure restrittive per contrastare la diffusione del virus, a ... Leggi su agi (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - È stato convocato per le 21.30 di martedì 12 ildeiper il via libera del governo al. A dettare il timing è lo stesso presidente del: "Dobbiamo approvarlo domani sera. Vogliamo fare ildeidomani sera, dobbiamo correre", spiega Giuseppe Conte, intercettato dalle telecamere del Tg3 mentre si ferma a parlare con alcuni cittadini per le vie del centro di Roma. E la crisi minacciata da Matteo Renzi? "Noi lavoriamo per costruire. Il momento è così difficile, dobbiamo assolutamente mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini", taglia corto il presidente del, che conferma la linea dura dell'esecutivo sulle nuove misure restrittive per contrastare la diffusione del virus, a ...

TeresaBellanova : Siamo all'11 gennaio e ancora non ci è stato consegnato il testo del Recovery Plan. Sono stufa degli appelli a fare… - LegaSalvini : ++ RECOVERY: NO AL RITORNO DI TASSE, TAGLI E FORNERO ++ = Recovery: Lega, ci asterremo su regolamento Ue = (AGI) -… - ItaliaViva : Non mi interessa se Conte va al Quirinale o meno. A me interessa che ci venga dato il documento del Recovery Plan e… - fisco24_info : Il Recovery plan verso l'ok in Consiglio dei ministri: AGI - È stato convocato per le 21.30 di martedì 12 il Consig… - MichelaRoi : RT @MPoltero: Recovery Plan ancora non pervenuto, intanto è stato presentato il Piano Pandemico nazionale che riporta: ‘Se ci sono poche ri… -