Governo: Berlusconi, 'fate presto, Fi? offre collaborazione ma no in esecutivo' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "In tutta sincerità, non sono così convinto che questo Governo cada, ma se cadrà la cosa più probabile mi sembra un altro esecutivo nell'ambito della stessa maggioranza". Lo dice Silvio Berlusconi a Il Giornale. "Questa volta sono io a dire fate presto (...). Trovo francamente avvilente che, mentre la pandemia miete vittime ogni giorno, l'economia è in ginocchio, il Paese bloccato, c'è una campagna vaccinale di proporzioni mai viste da organizzare, bisogna predisporre un piano credibile per l'utilizzo del Recovery Fund, la politica italiana sia concentrata su manovre parlamentari, tattiche di palazzo, discussioni interne ai partiti della maggioranza", dice Berlusconi ricordando la proposta di Recovery presentata da FI, "noi abbiamo offerto la nostra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "In tutta sincerità, non sono così convinto che questocada, ma se cadrà la cosa più probabile mi sembra un altronell'ambito della stessa maggioranza". Lo dice Silvioa Il Giornale. "Questa volta sono io a dire(...). Trovo francamente avvilente che, mentre la pandemia miete vittime ogni giorno, l'economia è in ginocchio, il Paese bloccato, c'è una campagna vaccinale di proporzioni mai viste da organizzare, bisogna predisporre un piano credibile per l'utilizzo del Recovery Fund, la politica italiana sia concentrata su manovre parlamentari, tattiche di palazzo, discussioni interne ai partiti della maggioranza", dicericordando la proposta di Recovery presentata da FI, "noi abbiamo offerto la nostra ...

