Eva | bambina di 10 anni | morta per un tumore al cervello

Leggi su ck12

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Non ce l’ha fatta a vincera la sua battaglia Eva Williams, 10, muore un anno dopo la diagnosi dial. (screenshot video)Una vicenda che ha sconcertato l’opinione pubblica quella di unadi 10, Eva Williams. La piccola doveva recarsi negli Stati Uniti per curare unalinoperabile. La famiglia di Eva Williams ha raccolto 250.000 sterline necessarie per la nuova operazione. Ma a causa del blocco determinato dal Coronavirus, la famiglia della piccola non ha potuto spostarsi dal Regno Unito. Ti potrebbe interessare anche -> Papà “guerriero” morto: ha perso la battaglia col cancro alLa morte della piccola Eva: la sua battaglia contro ilLa studentessa di ...