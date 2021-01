Corbo: c’è un Napoli che in segreto bolle, le conferenze di Gattuso sono messaggi di aiuto (Di lunedì 11 gennaio 2021) La vittoria di ieri sull’Udinese salva la vita al Napoli “ma non dà la diagnosi” della malattia. Lo scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli. “Di che soffre questo Napoli lento, confuso, esangue? Di che si lamenta Gattuso quando allude alla squadra? Di che ha bisogno un allenatore che deluso mette Napoli alla pari di Roma come città difficile nel calcio, lui che ha giocato e allenato tra gli umori volatili di Milano?”. Quando parla di giovani che devono smanettare meno, scrive Corbo, “non si sa con chi ce l’abbia”. E anche quando accusa i siti, “attribuisce ai social un peso eccessivo” perché a Napoli non accade nulla di diverso da quanto accade altrove. Corbo cerca di interpretare le parole del tecnico. Le vede come indice della sua ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021) La vittoria di ieri sull’Udinese salva la vita al“ma non dà la diagnosi” della malattia. Lo scrive Antoniosu Repubblica. “Di che soffre questolento, confuso, esangue? Di che si lamentaquando allude alla squadra? Di che ha bisogno un allenatore che deluso mettealla pari di Roma come città difficile nel calcio, lui che ha giocato e allenato tra gli umori volatili di Milano?”. Quando parla di giovani che devono smanettare meno, scrive, “non si sa con chi ce l’abbia”. E anche quando accusa i siti, “attribuisce ai social un peso eccessivo” perché anon accade nulla di diverso da quanto accade altrove.cerca di interpretare le parole del tecnico. Le vede come indice della sua ...

