Colonscopia con videocapsula | risultati incoraggianti

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 11 gennaio 2021)con: prospettiveper questa nuova tecnica non-invasiva secondo gli ultimi studi Laconè una nuova tecnica endoscopica, sviluppata per una diagnostica non-invasiva del colon, per migliorare l’accettabilità e la sicurezza dello studio del colon da parte dei pazienti. Questo studio ha valutato l’accuratezza in termini di sensibilità, specificità, valore… L'articolo Corriere Nazionale.