CNA Federmoda: filiera moda in ginocchio (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Per il settore moda, che sta pagando pesantemente gli effetti della crisi pandemica, servono misure urgenti per l’emergenza e per il rilancio. A chiederlo Cna Federmoda, secondo cui le stime più recenti indicano per il 2020 un crollo di oltre il 30% del fatturato complessivo del comparto tessile, abbigliamento, pelle, cuoio, calzature e accessori. Almeno 30 miliardi andati in fumo, con picchi aziendali che arrivano ad accusare riduzioni del giro d’affari di oltre il 50%. Si tratta di un settore costituito in larga parte da artigianato e PMI, con una filiera complessa e articolata su tutte le fasi produttive e distributive. “Più che di annus horribilis, possiamo parlare di anno cancellato – ha spiegato il Presidente Nazionale Cna Federmoda, Marco Landi – considerando che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Per il settore, che sta pagando pesantemente gli effetti della crisi pandemica, servono misure urgenti per l’emergenza e per il rilancio. A chiederlo Cna, secondo cui le stime più recenti indicano per il 2020 un crollo di oltre il 30% del fatturato complessivo del comparto tessile, abbigliamento, pelle, cuoio, calzature e accessori. Almeno 30 miliardi andati in fumo, con picchi aziendali che arrivano ad accusare riduzioni del giro d’affari di oltre il 50%. Si tratta di un settore costituito in larga parte da artigianato e PMI, con unacomplessa e articolata su tutte le fasi produttive e distributive. “Più che di annus horribilis, possiamo parlare di anno cancellato – ha spiegato il Presidente Nazionale Cna, Marco Landi – considerando che ...

afranclagaro : CNA Federmoda _ misure urgenti per emergenza e rilancio filiera moda @cnanazionale @MISE_GOV @MinLavoro @MEF_GOV… - Agenparl : CNA Federmoda: “Filiera moda in ginocchio. Urgenti misure per affrontare l’emergenza e per il rilancio” - - FNW_IT : Cna Federmoda, oltre un impresa su 3 a rischio chiusura - AiseStampa : Cna Federmoda: interventi d’emergenza per la salvaguardia della filiera moda italiana - QRstudio2012 : CNA Federmoda: situazione del T/A nel 2020 e previsioni per il 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : CNA Federmoda Cna Federmoda, oltre un impresa su 3 a rischio chiusura FashionNetwork.com IT Miliardi persi, fatturati crollati, imprese in ginocchio: i numeri dello tsunami Covid sulla moda. Pisani: “Travolti i negozi tradizionali”

Tra i settori più colpiti dalle ricadute economiche dell’emergenza Covid c’è sicuramente quello della moda. A dirlo sono le ultime stime elaborate dal Centro Studi della CNA Nazionale che prospettano, ...

Cna Federmoda, oltre un impresa su 3 a rischio chiusura

La crisi del Covid-19 (ancora irrisolta) rimanda la ripartenza delle produzioni a fine anno e, senza l'intervento dello Stato, rischia di cancellare molti ‘pezzi’ della filiera, composta per lo più da ...

Tra i settori più colpiti dalle ricadute economiche dell’emergenza Covid c’è sicuramente quello della moda. A dirlo sono le ultime stime elaborate dal Centro Studi della CNA Nazionale che prospettano, ...La crisi del Covid-19 (ancora irrisolta) rimanda la ripartenza delle produzioni a fine anno e, senza l'intervento dello Stato, rischia di cancellare molti ‘pezzi’ della filiera, composta per lo più da ...