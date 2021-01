Belen Rodriguez prende in giro i fan su Instagram. Web deluso: “Ridicola!” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Belen Rodriguez ha preso in giro tutti i suoi fan su Instagram. Sul web gli utenti della rete non hanno potuto nascondere una certa delusione di fronte alla scoperta dell’inganno. Screen dal videoBelen Rodriguez è sicuramente uno dei personaggi più discussi della cronaca rosa, visto che il suo nome si trova al centro numerosi gossip. Nelle scorse ore però è la bella modella argentina è tornata al centro della polemica non per i suoi flirt a livello sentimentale, ma perché ha preso in giro tutti gli utenti della rete. Che cosa è successo? L’ex di Stefano De Martino ha pubblicato uno scatto che inquadra quelle che sembrerebbero essere le sue gambe e i suoi piedi, accompagnando il tutto con la seguente scritta: “Le mie scarpe”. Fin qui non c’è assolutamente nulla di male, ... Leggi su instanews (Di lunedì 11 gennaio 2021)ha preso intutti i suoi fan su. Sul web gli utenti della rete non hanno potuto nascondere una certa delusione di fronte alla scoperta dell’inganno. Screen dal videoè sicuramente uno dei personaggi più discussi della cronaca rosa, visto che il suo nome si trova al centro numerosi gossip. Nelle scorse ore però è la bella modella argentina è tornata al centro della polemica non per i suoi flirt a livello sentimentale, ma perché ha preso intutti gli utenti della rete. Che cosa è successo? L’ex di Stefano De Martino ha pubblicato uno scatto che inquadra quelle che sembrerebbero essere le sue gambe e i suoi piedi, accompagnando il tutto con la seguente scritta: “Le mie scarpe”. Fin qui non c’è assolutamente nulla di male, ...

