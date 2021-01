Amici 20: Sembra essere nata un’amicizia speciale: come stanno le cose tra Esa ed Enula (Di lunedì 11 gennaio 2021) A novembre ha avuto inizio la nuova edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, giunto quest’anno al suo ventesimo compleanno e che continua a riscuotere sempre grande successo. Quest’anno i ragazzi entrati all’interno della scuola più famosa d’Italia, vivono tutti e 16 chiusi all’interno della stessa casa, in modo da essere isolati e non correre rischi causati dall’attuale emergenza sanitaria. Foto: wittytv.it/Amici Vivendo insieme, ovviamente i ragazzi stanno stringendo Amicizie speciali e come si può notare durante le puntate del daytime, Sembra che si stiano formando anche alcune coppie. Oggi vogliamo parlarvi dell’avvicinamento, che Sembra stia avvenendo negli ultimi giorni tra Enula Bareggi ed Esa ... Leggi su virali.video (Di lunedì 11 gennaio 2021) A novembre ha avuto inizio la nuova edizione del talent showdi Maria De Filippi, giunto quest’anno al suo ventesimo compleanno e che continua a riscuotere sempre grande successo. Quest’anno i ragazzi entrati all’interno della scuola più famosa d’Italia, vivono tutti e 16 chiusi all’interno della stessa casa, in modo daisolati e non correre rischi causati dall’attuale emergenza sanitaria. Foto: wittytv.it/Vivendo insieme, ovviamente i ragazzistringendozie speciali esi può notare durante le puntate del daytime,che si stiano formando anche alcune coppie. Oggi vogliamo parlarvi dell’avvicinamento, chestia avvenendo negli ultimi giorni traBareggi ed Esa ...

