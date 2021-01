“Voglio assomigliare a Joker”, ragazza di 14 anni si fa tagliare le labbra: denunciato fidanzatino (Di domenica 10 gennaio 2021) “Abbiamo fatto questa prova per verificare la soglia del dolore”. E’ quanto avrebbe detto il ragazzo di 17 anni che ha inferto dei tagli alle estremità delle labbra ad una ragazzina di 14 anni, che poi è stata ricoverata all’ospedale di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. “Voglio assomigliare a Joker”, ragazza di 14 anni si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 10 gennaio 2021) “Abbiamo fatto questa prova per verificare la soglia del dolore”. E’ quanto avrebbe detto il ragazzo di 17che ha inferto dei tagli alle estremità dellead una ragazzina di 14, che poi è stata ricoverata all’ospedale di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. “”,di 14si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SimoSilvestrin : @ilgiornale Sei idiota? No, voglio assomigliare a Joker. Altro che carabinieri e procura, bisogna riaprire gli ospedali psichiatrici. - smoochjjk : si è svegliato la mattina ed ha detto voglio assomigliare ancora di più ad howl - Regulus_mr : @kievskaya_mr oh è proprio quello che voglio, assomigliare a tua nonna - Max2004Massimo : @EdoardoMecca1 Non voglio assomigliare al Napoli C. .. non scherziamo neanche -

Ultime Notizie dalla rete : Voglio assomigliare Sceneggiatori italiani, scrivete una serie come ‘Ethos’, grazie Rolling Stone Italia