Verona – Crotone | le parole post-partita di Stroppa e Kalinic

Nel post-partita di Verona – Crotone l'allenatore dei rossoblu Stroppa ha parlato della prestazione della propria squadra e della situazione di classifica: "Ci è mancata la zampata vincente. La squadra nella ripresa ha avuto una reazione importante contro una squadra che non ci ha fatto giocare. Non abbiamo fatto la solita partita di palleggio, siamo andati più in difficoltà. Nel primo tempo Djidji ha sofferto molto Zaccagni, poi l'ha tenuto bene. Sul secondo gol di Dimarco non abbiamo seguito l'avversario, è stato un errore pesante. La classifica? È preoccupante ma noi crediamo in quello che facciamo e la squadra è viva. Mi auguro di migliorarla con il mercato di gennaio. La partita è stata ai limiti del regolamento, poteva starci qualche cartellino in più per ..."

