Stress e ansia, gli effetti del lockdown sui bambini in uno studio

Tra i temi maggiormente dibattuti in epoca di Covid-19 c'è senza dubbio quello relativo agli effetti che il lungo isolamento di marzo e aprile può aver avuto sui bambini, in particolare modo su quelli più fragili.

Ultime Notizie dalla rete : Stress ansia Stress e ansia, gli effetti del lockdown sui bambini in uno studio Vanity Fair Italia Emergenza mentale nel 2021. Dobbiamo prepararci a Sindrome da stress post lockdown?

Sindrome da stress post lockdown. Prepariamoci all’emergenza mentale post Covid, che avrà conseguenze psicologiche su molti nel 2021 ...

Emergenza mentale nel 2021. Prepariamoci alla Sindrome da stress post lockdown.

Emergenza mentale dietro l’angolo in questo 2021. Il 2020, lo abbiamo detto più volte, è stato un anno particolarmente strano e quanto più singolare, insolito. In effetti non capita tutti i giorni per ...

