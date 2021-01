Samantha De Grenet, “regina del gorgonzola” : ecco gli spot di cui parla la Elia (Di domenica 10 gennaio 2021) Antonella Elia ha definito Samantha De Grenet come la “regina del gorgonzola” nell’ultimo scontro avvenuto durante la puntata in prima serata del Grande Fratello Vip, ma da dove deriva questo… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021) Antonellaha definitoDecome la “del” nell’ultimo scontro avvenuto durante la puntata in prima serata del Grande Fratello Vip, ma da dove deriva questo… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

bellomonicola56 : RT @macedoni00: Comunque da ammirare anche la potenza di Stefania Orlando che è riuscita a far risorgere dal letto Samantha De Grenet, a le… - mitam13novembre : RT @macedoni00: Comunque da ammirare anche la potenza di Stefania Orlando che è riuscita a far risorgere dal letto Samantha De Grenet, a le… - roberta61493815 : RT @macedoni00: Comunque da ammirare anche la potenza di Stefania Orlando che è riuscita a far risorgere dal letto Samantha De Grenet, a le… - infoitcultura : GF Vip, accuse per Samantha De Grenet: “Cosa rischia” - Feffe1992 : RT @macedoni00: Comunque da ammirare anche la potenza di Stefania Orlando che è riuscita a far risorgere dal letto Samantha De Grenet, a le… -