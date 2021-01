Roma, incidente mortale in via della Storta: deceduta una donna (Di domenica 10 gennaio 2021) E’ una donna di 47 anni la vittima del terribile incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 11, in via della Storta prossimità del civico 352. Lo scontro ha visto coinvolti due autoveicoli in modo frontale. A seguito dell’impatto una donna italiana di 47 anni, a bordo di una Dacia Sandero, è deceduta sul colpo. Il conducente dell’altra auto, una Opel Meriva, un ragazzo di 20 anni, è stato trasportato al Gemelli in stato di shock. Per lui sono stati richiesti gli esami tossicologici di rito. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro. Tuttora in corso gli accertamenti da parte degli agenti delle pattuglie del XIV Gruppo Montemario, intervenuti per ricostruire esatta dinamica dell’incidente. Per consentire i rilievi le pattuglie hanno dovuto procedere alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 gennaio 2021) E’ unadi 47 anni la vittima del terribileavvenuto questa mattina, poco dopo le 11, in viaprossimità del civico 352. Lo scontro ha visto coinvolti due autoveicoli in modo frontale. A seguito dell’impatto unaitaliana di 47 anni, a bordo di una Dacia Sandero, èsul colpo. Il conducente dell’altra auto, una Opel Meriva, un ragazzo di 20 anni, è stato trasportato al Gemelli in stato di shock. Per lui sono stati richiesti gli esami tossicologici di rito. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro. Tuttora in corso gli accertamenti da parte degli agenti delle pattuglie del XIV Gruppo Montemario, intervenuti per ricostruire esatta dinamica dell’. Per consentire i rilievi le pattuglie hanno dovuto procedere alla ...

SkyTG24 : Ispettore di carico cade in mare al largo di Fiumicino e muore - SkySport : ULTIM'ORA Roma, incidente stradale per il ds De Sanctis Operato al Gemelli, non è in pericolo di vita #SkySport… - pisto_gol : In bocca al lupo a Morgan De Sanctis, vittima nella notte di un grave incidente stradale e ricoverato in terapia in… - kappaespada : Roma, incidente a Morgan De Sanctis, il mistero delle due chiamate al 118 e l'ambulanza rifiutata - CorriereCitta : Roma, incidente mortale in via della Storta: deceduta una donna -