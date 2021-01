Fiorentina | Prandelli | «A volte mi sento un tifoso Devo essere lucido»

(Di domenica 10 gennaio 2021) Cesare, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari Dopo la vittoria contro il Cagliari, l’allenatore dellaCesareha parlato ai microfoni di Sky Sport. «Callejon è fortissimo nello smarcamento, nel secondo tempo non ha dato riferimenti agli avversari e ci ha dato una grossa mano. A fine gara gli ho fatto i complimenti, ha dato una palla straordinaria a Vlahovic. Le vittorie aiutano ad avere più fiducia, sono tutte partite molto difficili ma noi stiamo facendo bene, poi ovviamente la giocata del singolo afa la differenza. Ogni tanto dovreiun po’ più, ami sembra diancora unin ...

sportface2016 : #SerieA | #FiorentinaCagliari 1-0, le dichiarazioni del presidente viola Rocco #Commisso al termine della partita - sportli26181512 : Fiorentina, Commisso: 'Complimenti a Prandelli, vittoria che vale tanto. Ora testa alla Coppa Italia': Rocco Commis… - doris_fiallos : RT @acffiorentina: ?? | PRANDELLI Il commento del tecnico viola: “La squadra ha risposto molto bene” #ForzaViola ?? #Fiorentina https://t.… - sportli26181512 : #Fiorentina, Prandelli: 'Bene Callejon e Vlahovic. Ma io devo essere meno emotivo': #Fiorentina, Prandelli: 'Bene C… - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: Le parole di #Prandelli dopo #FiorentinaCagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Prandelli

Prandelli lo ripete sempre, “obiettivo 40 punti, lottiamo per la salvezza”. Il pragmatismo di Cesare è certamente un toccasana per la Fiorentina. Nel frigorifero del Franchi le emozioni del primo ...FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina, dopo il successo di fine 2020 sulla Juve, torna a conquistare i 3 punti, battendo il Cagliari per 1-0. Con questo successo i viola si allontanano dalla zona retroc ...