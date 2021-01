“È una follia!” Can Yaman | le forze dell’ordine costrette a intervenire L’attore nei guai | cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 10 gennaio 2021) È uno degli attori del momento. Bello, laureato in giurisprudenza, prima avvocato poi modello, poliglotta, in continua ascesa. Parliamo di Can, nato ad Istanbul nel 1989, figlio di un avvocato e di una professoressa di lettere. Ha trovato ilnel 2017 con la serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore (Dolunay), insieme ad Özge Gürel. Intanto Can è protagonista anche della serie Daydreamer – Le ali del sogno. Ritroveremo Can e Özge anche nel 2020 nella serie Bay Yanl??, che in Italia dovrebbe essere trasmessa da Canale 5 col titolo “Signor Sbagliato”. E, guarda caso, qui parliamo di uno ‘sbaglio’ da parte di Can.turco si trova da qualche giorno all’hotel Eden, in pieno centro a Roma. Il 31enne si trova in Italia per girare uno spot pubblicitario, essendo diventato il nuovo testimonial della pasta De Cecco. Non si ...