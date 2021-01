DIRETTA Udinese-Napoli: segui la partita LIVE (Di domenica 10 gennaio 2021) Alle 15 si infiamma la Serie A, luci accese alla Dacia Arena dove di fronte si troveranno l’Udinese ed il Napoli. Per il Napoli di Gattuso è tempo di rialzarsi, e serve farlo subito. La sconfitta patita nell’ultima uscita contro lo Spezia ha lasciato delle scorie evidente, l’obiettivo è quello di scrollarsele via e provare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 gennaio 2021) Alle 15 si infiamma la Serie A, luci accese alla Dacia Arena dove di fronte si troveranno l’ed il. Per ildi Gattuso è tempo di rialzarsi, e serve farlo subito. La sconfitta patita nell’ultima uscita contro lo Spezia ha lasciato delle scorie evidente, l’obiettivo è quello di scrollarsele via e provare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Udinese-Napoli, gli azzurri vogliono tornare alla vi… - Sportflash24 : Diretta #UdineseNapoli: FORMAZIONI, calciatori convocati, statistiche, dichiarazioni della vigilia e presentazione… - MondoNapoli : MondoNapoli Live - Siamo ora in diretta con il pre-partita di Udinese - Napoli! - - ilnapolionline : DIRETTA SERIE A - Udinese-Napoli, cielo coperto alla 'Dacia Arena' - - infoitsport : Diretta Udinese-Napoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni -