Crotone | Stroppa | «Possiamo riagguantare la squadre avanti a noi»

(Di domenica 10 gennaio 2021) Giovanniha parlato al termine di Verona-Giovanni, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 2-1 in casa dell’Hellas Verona. SALVEZZA – «Abbiamo la possibilità diqualcuno dma ci vuole la bravura per poterlo a fare. Siamo sempre a dire che qualcosa di buono c’è ma di punti non le portiamo a casa. Bisogna crederci, la squadra è viva e sono convinto ci toglieremo soddisfazioni». GIOCO – «Con le nostre ideetenere il campo, se si parla di equilibrio dico che la squadra ha concesso errori gratuiti. Oggi abbiamo giocato più sporchi, ci siamo adeguati a campo e avversario, la squadra ha giocato diversamente dal solito». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Crotone, Stroppa chiede mercato: 'La squadra va rinforzata': Crotone, Stroppa chiede mercato: 'La squadra va rinfor… - 8e30it : Il Crotone cade anche a Verona. Stroppa: «Meritavamo di più» - CampoFattore : #Crotone, Stroppa: 'Abbiamo giocato più sporchi, adeguandoci all'avversario. Abbiamo reagito bene dopo il secondo g… - TuttoHellasVer1 : Verona-Crotone, Stroppa: 'Verona ai limiti del regolamento' - calciodangolo_ : #VeronaCrotone 2-1, ?? #Stroppa amaro: 'Siamo quasi sempre stati ultimi in classifica'?? -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Stroppa

Verona-Crotone 2-1, Kalinic e Dimarco decisivi. La squadra di Juric sempre più in alto in classifica. Pitagorici in difficoltà ...Giovanni Stroppa ha parlato al termine di Verona-Crotone Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 2-1 in casa dell’Hellas Verona. S ...