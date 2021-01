**Coronavirus: per impianti risalita sci resta chiusura** (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen (Adnkronos) – Gli impianti di risalita delle piste da sci resteranno ancora chiusi; di una loro eventuale riapertura “non si è parlato nemmeno tanto”. Lo riferiscono fonti di governo al termine dell’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione convocato per fare il punto sul Dpcm con le nuove misure anti Covid da varare la prossima settimana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen (Adnkronos) – Glididelle piste da sci resteranno ancora chiusi; di una loro eventuale riapertura “non si è parlato nemmeno tanto”. Lo riferiscono fonti di governo al termine dell’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione convocato per fare il punto sul Dpcm con le nuove misure anti Covid da varare la prossima settimana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

