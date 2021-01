Chiudete Internet

Leggi su linkiesta

(Di domenica 10 gennaio 2021) Tratto da – Una modesta proposta (Marsilio, 2019) In Divertirsi da morire, un saggio sulla televisione scritto nel 1985, quandoera ancora roba per scienziati, il critico americano Neil Postman diceva che dei due grandi romanzi distopici del Novecento, 1984 e Il mondo nuovo, il più realistico non era quello di George Orwell, come si credeva, ma quello scritto da Aldous Huxley. Per ricapitolare la tesi analogica di Postman sulla società occidentale, e aggiornarla al nostro tempo digitale, il «Guardian» ha ricordato che Orwell, con 1984, immaginava che la civiltà moderna sarebbe stata distrutta dalle nostre paure. In particolare quella di essere sorvegliati, e di essere controllati psicologicamente dal famigerato Grande Fratello, mentre Huxley, con Il mondo nuovo, spiegava che la rovina dell’umanità sarebbe arrivata dalle cose che ci piacciono e ci divertono, ...