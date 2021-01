Cashback, chiuso periodo sperimentale. Parte ora su base semestrale (Di domenica 10 gennaio 2021) Con la chiusura del periodo sperimentale del Cashback, che si è tenuto dall`8 al 31 dicembre 2020, è partita ufficialmente l`iniziativa su base semestrale. La Partecipazione riscontrata a oggi è stata al di sopra delle aspettative dal punto di vista dei numeri e dei dati di sintesi. E' quanto fanno sapere da Palazzo Chigi. Nel periodo tra l`8 e il 31 dicembre 2020 sono stati oltre 5,8 milioni i cittadini che si sono iscritti al Cashback (valore assoluto 5.870.063), con 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici registrati, di cui oltre 7,6 milioni dall`app IO, e oltre 63 milioni di transazioni effettuate, per un importo medio di 46 euro.Circa il 50% (48,5%) degli acquisti eseguiti con moneta elettronica ai fini del rimborso nel mese di dicembre ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 gennaio 2021) Con la chiusura deldel, che si è tenuto dall`8 al 31 dicembre 2020, è partita ufficialmente l`iniziativa su. Lacipazione riscontrata a oggi è stata al di sopra delle aspettative dal punto di vista dei numeri e dei dati di sintesi. E' quanto fanno sapere da Palazzo Chigi. Neltra l`8 e il 31 dicembre 2020 sono stati oltre 5,8 milioni i cittadini che si sono iscritti al(valore assoluto 5.870.063), con 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici registrati, di cui oltre 7,6 milioni dall`app IO, e oltre 63 milioni di transazioni effettuate, per un importo medio di 46 euro.Circa il 50% (48,5%) degli acquisti eseguiti con moneta elettronica ai fini del rimborso nel mese di dicembre ...

