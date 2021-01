Calciomercato Juventus, pronto il colpo a centrocampo: “Vuole partire” (Di domenica 10 gennaio 2021) Calciomercato Juventus La dirigenza studia la strategia giusta per il colpo a centrocampo in vista della prossima stagione. Dalla Francia fanno sapere: “Vuole partire” La Juventus è già attenta a studiare le occasioni di mercato per la prossima stagione. Il reparto che viene considerato a tratti l’anello debole è il centrocampo, perché manca quell’elemento L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 gennaio 2021)La dirigenza studia la strategia giusta per ilin vista della prossima stagione. Dalla Francia fanno sapere: “” Laè già attenta a studiare le occasioni di mercato per la prossima stagione. Il reparto che viene considerato a tratti l’anello debole è il, perché manca quell’elemento L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Juventus, un altro giovane: vicino l'arrivo in prestito del 2001 Dabo del Nantes - Glongari : #Juventus accordo con #Milik a parametro zero ad un passo @MCriscitiello @tvdellosport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #JuventusSassuolo può essere l'occasione giusta per parlare di #Scamacca: i dettagli - Trasferimentid1 : Contatti tra #Juventus e #Sassuolo per #Locatelli, il gioiellino italiano è pronto ad approdare dai bianconeri a giugno. #Calciomercato - infoitsport : Calciomercato, Mourinho ostacola la Juventus | Grande colpo a zero -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, Paratici pensa al colpaccio: servono 25 milioni! Juvenews.eu Il sabato del fantacalcio: vola l’Atalanta, il Milan si riprende

Il sabato del fantacalcio vede confermarsi l'Atalanta che è in un periodo magico. Il Milan vince e dimentica la Juventus. Vittoria per il Genoa.

Calciomercato Juventus, pronto il colpo a centrocampo: “Vuole partire”

Calciomercato Juventus | La dirigenza studia la strategia giusta per il colpo a centrocampo in vista della prossima stagione ...

Il sabato del fantacalcio vede confermarsi l'Atalanta che è in un periodo magico. Il Milan vince e dimentica la Juventus. Vittoria per il Genoa.Calciomercato Juventus | La dirigenza studia la strategia giusta per il colpo a centrocampo in vista della prossima stagione ...