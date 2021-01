14enne si presenta in ospedale con il viso sfregiato | tagli come quelli di Joker

Ultime Notizie dalla rete : 14enne presenta

MilanoToday.it

“Abbiamo fatto questa prova per verificare la soglia del dolore”. E’ quanto avrebbe detto il ragazzo di 17 anni che lunedì scorso ha inferto dei tagli ...Due ragazzi a Milano hanno cercato di procurarsi il sorriso del Joker, sfregiandosi il viso per assomigliare al personaggio dei film: sono finiti in ospedale e uno dei due rischia la reclusione. Due r ...