Raoul Bova e il suo periodo difficile: “Dopo il lutto, mi sono perso” (Di sabato 9 gennaio 2021) Raoul Bova è entrato nel cuore dei suoi fan prima come sex symbol e poi come divo dall’anima gentile. Negli anni, è riuscito a sganciarsi da chi lo considerava solamente per il suo aspetto fisico ed è riuscito a dimostrare che, oltre alla bellezza, c’è di più. Il settimanale Nuovo lo mostra in compagnia delle sue figlie e della compagnia Rocio Muñoz Morales mentre si reca a un appuntamento speciale. Ad oggi, il suo periodo buio sembra finito e l’attore è libero di dedicarsi ai suoi progetti. Raoul Bova, la svolta Dopo un periodo difficile Il divo si è incontrato con Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto in sedia a rotelle Dopo una sparatoria avvenuta nel 2019. I due si erano conosciuti un anno fa sul set del film ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021)è entrato nel cuore dei suoi fan prima come sex symbol e poi come divo dall’anima gentile. Negli anni, è riuscito a sganciarsi da chi lo considerava solamente per il suo aspetto fisico ed è riuscito a dimostrare che, oltre alla bellezza, c’è di più. Il settimanale Nuovo lo mostra in compagnia delle sue figlie e della compagnia Rocio Muñoz Morales mentre si reca a un appuntamento speciale. Ad oggi, il suobuio sembra finito e l’attore è libero di dedicarsi ai suoi progetti., la svoltaunIl divo si è incontrato con Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto in sedia a rotelleuna sparatoria avvenuta nel 2019. I due si erano conosciuti un anno fa sul set del film ...

LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Verissimo' di sabato 9 gennaio 2021 alle 16 su Canale 5: ospite Raoul Bova) Segui su: La Notiz… - raspa90 : RT @cheTVfa: Ecco cosa vedremo in TV nel weekend 9-10 gennaio: tutti gli ospiti de #IlFiloRosso, #TVTalk, #Verissimo, #ItaliaSì, #Magazzini… - cheTVfa : Ecco cosa vedremo in TV nel weekend 9-10 gennaio: tutti gli ospiti de #IlFiloRosso, #TVTalk, #Verissimo, #ItaliaSì,… - cheTVfa : Gli ospiti TV del weekend 9-10 gennaio | #ElisaIsoardi, #RaoulBova, #EdoardoBennato, #SandraMilo e... - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Raoul Bova e gli altri ospiti di sabato 9 gennaio a Verissimo' su Mediaset Play… -