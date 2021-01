“Poche ore ancora…”, ma Mediaset tradisce le aspettative di Barbara D’Urso (Di sabato 9 gennaio 2021) Rimandato il debutto 2021 per Barbara D’Urso, che dovrà attendere il 17 gennaio per tornare sul piccolo schermo con i suoi seguiti format della domenica, Live Non è La D’Urso, e della settimana, Pomeriggio 5. I motivi della decisione La decisione di Mediaset, comunicata tramite Twitter, è dovuta alla volontà di lasciare lo spazio della serata di domani al Santo Padre, con un’intervista a Papa Francesco che dunque si sostituirà al programma della D’Urso. Secondo molti utenti del web, delusi, Mediaset intende contrastare i papabili ascolti Rai della domenica sera, che il 10 gennaio potrà vantare un ampio ventaglio di scelte vincenti. +++ #PapaFrancesco intervistato in esclusiva mondiale al #Tg5. Domani, in prima serata su #Canale5 +++ pic.twitter.com/xChh0w6Ju5 — ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 9 gennaio 2021) Rimandato il debutto 2021 per, che dovrà attendere il 17 gennaio per tornare sul piccolo schermo con i suoi seguiti format della domenica, Live Non è La, e della settimana, Pomeriggio 5. I motivi della decisione La decisione di, comunicata tramite Twitter, è dovuta alla volontà di lasciare lo spazio della serata di domani al Santo Padre, con un’intervista a Papa Francesco che dunque si sostituirà al programma della. Secondo molti utenti del web, delusi,intende contrastare i papabili ascolti Rai della domenica sera, che il 10 gennaio potrà vantare un ampio ventaglio di scelte vincenti. +++ #PapaFrancesco intervistato in esclusiva mondiale al #Tg5. Domani, in prima serata su #Canale5 +++ pic.twitter.com/xChh0w6Ju5 — ...

