Pisciotta-Palinuro | lunedì i lavori Greco Pd chiede “senso unico alternato”

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – La Provincia procederà, a partire dall’11 gennaio, con gli “interventi urgenti di protezione civile” relativi ai “urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento – a seguito dei dissesti e dei movimenti franosi – sulla strada regionale, ex strada statale 447, tra”. Quindi comunica “l’installazione del cantiere al chilometro 3.250” provvedendo, di conseguenza “alla chiusura del tratto stradale – fino al termine dell’intervento – per poter eseguire isalvaguardando l’incolumità pubblica e la sicurezza”. L’ente ordina quindi “la chiusura al transito veicolare e pedonale nel tratto di strada ricadente nel Comune dial chilometro 3.250 all’altezza del lido Anireip fino alla fine della curva ...

StampaL’ex strada statale 447, che collega Pisciotta a Palinuro, da lunedì 11 gennaio verrà chiusa al traffico a causa di lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento in seguito a ...“per chi proviene dal Comune di Pisciotta in direzione Centola – Palinuro sarà necessario immettersi al Bivio tra la SR 447/racc e la SR 447 in direzione San Nicola – proseguire fino all’incrocio con ...